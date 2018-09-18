Главреда moloko plus Павла Никулина приговорили к двум суткам ареста и отпустили в зале суда

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил журналиста Павла Никулина к двум суткам административного ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона».

Поскольку Никулина задержали 16 сентября и он уже отбыл назначенный срок в овд, его отпустили в зале суда. Никулина задержали на презентации альманаха moloko plus в баре «Подсобка» за якобы отказ показать полицейским документы.

Во время заседания судья отказалась приобщать к делу ряд доказательств защиты — видеозаписи задержания, на которых видно, что Никулину не называют оснований для задержаний и не допускают к нему адвоката, а также где видно, как его силой уводят в СПЗ отдела полиции. Адвокат также хотел приобщить видео, на котором запечатлено, как подполковник Белоусов дает указание задержать журналиста.

Защита Никулина заявила о нарушениях в протоколе о задержании: из него до конца не было понятно, какой сотрудник и на каких основаниях требовал у журналиста документы, а также какие именно мероприятия проводились полицейскими в нижегородском баре.

Главного редактора moloko plus Павла Никулина, а также двух авторов журнала, Софико Арифджанову и Михаила Шубина, задержали во время презентации последнего выпуска альманаха. Вместе с ними также были задержаны трое посетителей мероприятия.

Это не первый случай давления на журналистов. В Краснодаре перед презентацией альманаха в июле участников moloko plus задержали люди в штатском, а затем неизвестный с криком «Хэллоу, Украина!» распылил двоим журналистам издания в глаза перцовый балончик.

В начале сентября в Петербурге клуб, в котором планировалось провести презентацию, отказался принимать мероприятие из-за давления правоохранительных органов, а на саму презентацию 9 сентября, по словам журналистов, пришли трое сотрудников ФСБ.