СКР завел уголовное дело о крушении Ил-20 в Сирии

Главное военно-следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом говорится на сайте СКР, однако статья не уточняется.

В сообщении также говорится, что на месте происшествия совместно с представителями Минобороны работают следователи и криминалисты Следственного комитета.

Напомним, 17 сентября около десяти часов вечера самолет Ил-20 ВКС России был сбит зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии над сирийскими территориальными водами в 27 километрах от берега провинции Латакия.

Погибли пятнадцать россиян — члены экипажа и офицеры подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны России, как и представитель Сирии, возложило отвественность за сбитый зенитным огнем сирийских правительственных сил Ил-20 на Израиль. Израиль в свою очередь возложил вину в крушении воздушного судна на Сирию, Иран и ливанскую группировку «Хезболла».