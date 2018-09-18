«Локомотив» проиграл в первом матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Бились на чужом поле, но уступили в первом матче Лиги чемпионов.

3 октября примем в Черкизове «Шальке 04». #UCL #GSvLMFC #ГалатасарайЛоко pic.twitter.com/WiP6R9SJUC — ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018

Матч, проходящий на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Турции, закончился со счетом 3:0.

«Локомотив» пропустил на 9-й минуте матча от «Галатасарая», который пробил от Гарри Родригеса после углового с линии штрафной поразил ближний угол ворот. Через час минут Эрен Дердийок перекинул мяч через стенку и переправил мяч в нижнем углу ворот.

На последних секундах добавленного времени «Галатасарай» забил третий мяч: Селчук Инан реализовал пенальти.

Соперники команд по группе D «Порту» и «Шальке» сыграли вничью 1:1.

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Напомним, что «Локомотив» попал в группу D Лиги чемпионов вместе с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».

Из российских команд в футбольном турнире будет также участвовать московский ЦСКА. Первый матч армейцы проведут с чешским ФК «Виктория», завтра, 19 сентября.