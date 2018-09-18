Два рейсовых автобуса столкнулись в Воронежской области. Есть погибшие

В Воронежской области столкнулись два рейсовых автобуса, в результате чего погибли трое человек, сообщает Интерфакс.

Двое человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Всего пострадали 40 человек, 16 из которых были госпитализированы с травмами.

По данным экстренных служб, авария произошла на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе около 20:30 мск.

Как сообщили РБК в региональном управлении МВД, один автобус въехал в другой стоявший на обочине автобус. Интерфакс отмечает, что в аварии автомобилей Volvo и Neoplan, принадлежащих перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, был виноват первый.