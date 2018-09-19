В Петербурге на 20 суток арестовали госпитализированную после митинга женщину

Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал на 20 суток активистку Шахназ Шитик, которую госпитализировали после акции протеста, прошедшей 16 сентября. Об этом сообщает «Медиазона».

Суд признал 54-летнюю женщину виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Дело рассматривали в закрытом режиме.

Когда Шитик пытались задержать на акции, ей наступили на грудь и распылили газовый баллон в лицо. После госпитализации в палате Шитик дежурила полиция, а мужа забирали в отдел для составления протокола. Из больницы ее увезли в отдел полиции и оставили там на ночь. В отделе женщину оставили на ночь, отказавшись госпитализировать.

Арест Шитик связан с ее участием в акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая прошла 7 сентября. Через несколько дней после той акции Шитик задержали.