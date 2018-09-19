Минкульт предложил сменить главу Фонда кино
Минкульт рассматривает возможность сменить действующего исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, назначив на эту должность руководитель Музея кино Ларису Солоницыну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на двоих собеседников в киноиндустрии.
По данным источника газеты, министр культуры Владимир Мединский собирается внести кандидатуру Солоницыной на согласование в правительство. О том, что министр предложил кандидатуру руководителя Музея кино, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в фонде и Минкульте. В министерстве и Фонде кино это не комментируют.
Решение о назначении нового директора пока не принято, сказал один из источников «Медузы».
Источник «Коммерсанта» в киноиндустрии рассказал о лояльности Солоницыной Никите Михалкову. Другой собеседник газеты отметил, что смена главы фонда может повлиять на «позитивный тренд» в организации, так как новый руководитель будет долго входить в курс дел, «даже если будет лишен субъективности».
Ранее Солоницына работала в журнале «ProКино», в кинокомпании «Профит», а в последние годы была главой Музея кино и газеты Союза кинематографистов «СК-новости». Директором Музея кино она была назначена директором в 2014 году вместо основателя музея Наума Клеймана. Как пишет «Медуза», после назначения у Солоницыной произошел конфликт с коллективом: группа научных сотрудников объявила об увольнении, но позже Клейман уговорил часть из них вернуться на работу.
В конце августа в Фонде кино в организации сменился устав: Минкульт получил право предлагать правительству кандидатуры директора и членов совета фонда, которые будут решать вопрос о финансировании тех или иных фильмов. Фонд отвечает за распределение примерно 3 миллиардов рублей в год на поддержку российских фильмов.
После этого 20 ведущих российских кинематографистов попросили Минкульт сохранить действующую команду фонда. Нового кандидата Минкульт должен представить до 27 сентября.