После переговоров с Южной Кореей КНДР согласилась закрыть ядерный реактор в Йонбене

Южная Корея и КНДР подписали соглашение в военной области и совместную декларацию по итогам саммита в Пхеньяне, в частности, Северная Корея согласилась закрыть ракетный полигон «Тонхчан» и остановить работу ядерного реактора в Йонбене. Об этом сообщает Yonhap.

По итогам переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что на Корейском полуострове «началась эра без войны».

Лидеры двух стран также договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на Игры 2020 года в Токио. Кроме того, стороны откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей и до конца года восстановят железнодорожное сообщение между странами.

Ким Чен Ын сообщил о планах посетить в этом году Сеул. Ни один северокорейский лидер в столицу Южной Кореи никогда не приезжал.

В прошлый раз встреча руководителей двух стран произошла в приграничной зоне. Она заранее не анонсировалась и прошла на фоне попыток дипломатов договориться о проведении отмененной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Самая первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына прошла в южной части демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи 27 апреля. Глава КНДР и южнокорейский президент тогда пожали друг другу руки, а потом Мун Чжэ Ин переступил на северокорейскую сторону. После этого главы государств вместе перешли на сторону Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.