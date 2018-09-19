В России создадут сотовую сеть для силовиков и чиновников

В России к 2024 году создадут беспроводную сеть для общественно значимых объектов и «спецпотребителей» — чиновников и представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика», который одобрило правительство.

Сеть будет работать по технологии LTE-450, которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных, сказано в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом случае смогут работать в режиме рации, а также передавать видеозаписи. Скорость передачи информации в этой сети высока, а для устойчивого покрытия необходимо лишь «минимальное» число базовых станций.

Все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал источник газеты. Представители Tele2 говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями.

Как следует из предварительных подсчетов одного из профильных ведомств, стоимость создания LTE-сети может достигнуть около 73,4 миллиарда рублей. В Tele2 траты оценили примерно на том же уровне.