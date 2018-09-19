В Воронежской области в связи с гибелью пяти человек после столкновения рейсовых автобусов возбудили уголовное дело

В связи столкновения двух автобусов в Воронежской области, в результате которого пять человек погибли, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Дело квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц)», — сказал представитель управления.

Авария произошла накануне в 20:20 по местному времени на 525 км автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. В результате аварии погибли пять человек, еще 20 пострадали.

Как сообщил замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев, в больницах Воронежа остаются девять пострадавших при столкновении двух автобусов.

«В настоящее время в больнице находятся 9 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, шесть — в среднем. Остальные после осмотра и оказания необходимой помощи отпущены», — сказал он.

В региональном управлении МВД отметили, один автобус въехал в другой стоявший на обочине автобус. По данным Интерфакса,в аварии автомобилей Volvo и Neoplan, принадлежащих перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, был виноват первый.