Трамп: США пока не собираются вводить санкции против участников «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп завил, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северногопотока-2». Об этом он сообщил на брифинге перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой. Расшифровка опубликована на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что «никто не должен зависеть лишь от одного поставщика энергоресурсов».

«Мы не планируем этого делать. Нам просто очень жаль, что Германия платит России миллиарды долларов в год за топливо. И я хочу вам сказать, что немецкому народу это не нравится», — сказал Трамп.

Напомним, в июле сенатор-республиканец Джон Баррассо подготовил законопроект о введении санкций против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока-2». Принятие документа может привести к выходу из «Северного потока-2» поддерживающих его западных компаний.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.