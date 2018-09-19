Глава Центризбиркома предложила признать недействительными результаты выборов в Приморье

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать недействительными результаты второго тура губернатороских выборов в Приморье и назначить новый тур через три месяца, сообщает РБК.

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Как отмечает издание, она предложила это после ознакомления с выводами комиссии Центризбиркома о нарушениях в ходе второго тура выборов. «Те факты, которые у нас есть уже сейчас, позволяют нам рассмотреть этот вопрос сегодня», — заявила она.

В качестве примера нарушений Памфилова упомянула инцидент в территориальной комиссии Советского района Владивостока: «17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ. Комиссия долгое время была без охраны, без контроля. Важнейшие документы были без контроля».

По словам представителя территориальной комиссии, им долгое время не удавалось загрузить в систему результаты по 13 участкам, поступившие к ним около 4 часов утра. Уже в 7 утра к ним прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и потребовали всех эвакуироваться. После этого территориальная комиссия отменила результаты голосования на 13 участках.

Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней во втором туре губернаторских выборов в Приморских крае кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ). Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центризбирком пообещал не подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб.