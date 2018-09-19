СМИ сообщили об отказе Тарасенко бороться за место губернатора Приморья. Позднее он заявил, что «надо идти на 3-й тур»

После предложения ЦИК отменить результаты второго тура выборов в Приморье кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что в таком случае не будет участвовать в новых выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже не буду участвовать в выборах», — прокомментировал Тарасенко предложение Центризбиркома.

При этом, по данным РИА Новости, на митинге во Владивостоке Тарасенко заявил обратное. Если в начале своей речи он колебался: «Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю», — то в конце он предложил остановиться на том, что «на третий тур надо идти».

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в свою очередь не согласился с инициативой ЦИК. В разговоре с ТАСС он назвал отмену результатов голосования «полным абсурдом». «Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — заявил он.

Ранее на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова предложила признать недействительными результаты второго тура губернаторских выборов и назначить их через три месяца.

Напомним, по результатам обработки 100% бюллетеней во втором туре губернаторских выборов в Приморских крае кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ). Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%).

Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. После окончания выборов Центризбирком пообещал не подводить итоги выборов до рассмотрения всех жалоб.