Жертве пыток в ярославской ИК-1 сократили на два месяца срок по закону «день за полтора»

Заволжский районный суд Ярославля сократил жертве пыток в исправительной колонии №1 Евгению Макарову тюремный срок на два месяца по закону «день за полтора», сообщает «Яркуб». Как отмечает фонд «Общественный вердикт», он выйдет на свободу через 10 дней.

Макаров провел в СИЗО около семи месяцев, однако за время в колонии его неоднократно переводили в штрафной или дисциплинарный изолятор, а это время не подпадает под действие поправок и должно считаться за один день. Как отмечает «Яркуб», адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова не верила, что его отпустят раньше 22 октября, когда он и должен выйти на свободу.

Видеозапись пытки Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу в СИЗО до 20 декабря находятся еще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно изменениям учета срока содержания под стражей до приговора, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу будет засчитываться следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Поправки не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений — преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, с террористической деятельностью, а также при особо опасном рецидиве. Помимо этого, они не коснутся осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет.