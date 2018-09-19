В Госдуму внесли законопроект о распространении программы реновации на все регионы России

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Ранее в апреле председатель партии Сергей Миронов сообщал, что реализация программы поддержит российскую промышленность и создаст дополнительные условия для развития экономики.

«Мы указывали на то, что несправедливо обновлять жилой фонд только в Москве, пока миллионы граждан по всей России живут в ветхих домах и “хрущевках”. Это лишь усугубляет существующий разрыв в развитии территорий», — отмечал Миронов.

Тогда же министр строительства Михаил Мень называл города, в которых могут воплотить программу реновации: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и в Сочи. По его словам, реализация программы возможна только в «крупных субъектах с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку».

Напомним, в начале 2017 года власти Москвы объявили о программе реновации, предусматривающей снос более пяти тысяч жилых домов в городе, в первую очередь пятиэтажных. В них живут около миллиона человек. Власти обещали, что москвичи получат новые квартиры с тем же количеством комнат, что у них были раньше. В июле 2018 года в Юго-Западном округе Москвы в новое жилье въехали первые семьи.