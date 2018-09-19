Российские космонавты выйдут в космос и вскроют обшивку «Союза» из-за дыры

Для поиска причин появления отверстия в корабле «Союз» запланирована операция с выходом российских космонавтов в космос. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации, председатель комиссии Николай Севастьянов, передает РИА Новости.

«15 ноября запланирован выход нашего экипажа. Это плановый выход, к которому мы добавляем задачу», — сказал он.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, уточнил, что операцию будут выполнять российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев. По его словам, космонавты попытаются вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля «Союз МС-09».

«Постараемся дойти до этого места [отверстия]», — сказал Крикалев, уточнив, что космонавты попытаются изучить отверстие снаружи на предмет наличия заусенцев (следов сверления), а также постараются найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве. Он добавил, что сложностей операции добавляет то, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи.

Сейчас Овчинин и Прокопьев на Земле проходят соответствующую подготовку для выполнения данной задачи.

Утечка воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. СМИ сообщали, что российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком. Сообщалось, что трещина не должна создать угрозу жизни людей при возвращении на Землю.