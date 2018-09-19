«Для Путина важнее легитимность и прозрачность выборов»: Песков прокомментировал отмену результатов голосования в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина приоритетом в вопросе выборов является их легитимность, а не кандидат, которого он поддерживает.

«Президент неоднократно говорил, что для него важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», — приводит его слова Интерфакс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему «приморцы оказались так неблагодарны» во время голосования, Песков заявил о некорректности формулировки. По его словам, «приморцы голосуют, изъявляют свою волю».

Ранее Центральная избирательная комиссия предложила признать недействительными результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье и назначить новые через три месяца. По данным ЦИКа, к 13 участкам, где могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, был ограничен доступ, что могло повлиять на результаты выборов.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре губернаторских выборов в Приморском крае кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ). За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство: по итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%). Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

После рекомендации ЦИК об отмене результатов выборов единоросс вначале заявил об отказе бороться за место губернатора, а потом сообщил о намерении идти в 3-й тур. Ищенко в свою очередь не согласился с инициативой ЦИК, назвав отмену результатов голосования «полным абсурдом».