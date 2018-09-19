СК сообщил о задержании в Москве более сотни людей по делу о нелегальных казино

Следственный комитет, управление «К» ФСБ и МВД задержали в Москве более 100 человек по делу о преступном сообществе, которое, по предварительным данным, занималось незаконным игорным бизнесом под вывесками букмекерских контор. Об этом говорится на сайте столичного управления СК.

С мая 2016 года фигуранты дела под видом букмекерской конторы ООО «Панорама», которая работала под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайт», проводили «азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования».

Общий финансовый оборот «одной из крупнейших сетей незаконных казино» исчислялся «сотнями миллионов рублей в месяц», а ее руководители, как утверждается в сообщении СК, владели недвижимостью в престижных загородных поселках Московской области и автомобилями премиум-класса.

Следователи провели более 80 обысков в офисных и жилых помещения, в результате были закрыты 15 игорных клубов и казино, задержаны более сотни человек, в том числе предполагаемого руководителя сети казино А. Бажанова, а еще 47 подозреваемым планируется предъявить обвинения. Против них возбуждены дела по статье об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.1 и 2 ст. 210 УК).