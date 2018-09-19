Из-за пыток в ярославской ИК-8 возбудили новое уголовное дело

Возбуждено третье уголовное дело из-за пыткок заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Речь идет об избиении Макарова в декабре 2017 года, когда его только перевели из колонии № 1 в колонию № 8.

«Чтобы прекратить пытки, в момент, когда Макарова хотели макнуть головой в унитаз (один из методов унижения в тюремной субкультуре), заключенный специально ударился головой. Расследования произошедшего не проводилось, администрация колонии всячески пыталась скрыть информацию о произошедшем», — говорится в сообщении.

«Общественный вердикт» обращался в УФСИН РФ по Ярославской области, прокуратуру Ярославской области и Ярославскую прокуратуру по надзору за исправительными учреждениями, однако никаких решений принято не было. После этого правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Европейский суд принял в отношении Макарова срочные меры.

Ранее стало известно, что Макарову сократили тюремный срок на два месяца по закону «день за полтора». Точная дата освобождения Макарова пока неизвестна. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова сообщила, что, по ее подсчетам, это должно произойти 2 октября.

Видеозапись пытки Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу в СИЗО до 20 декабря находятсяеще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).