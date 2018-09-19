Собянин назначил Анастасию Ракову на должность вице-мэра вместо Леонида Печатникова

Столичный мэр Сергей Собянин назначил состав нового правительства Москвы. Об этом он сообщил в своем блоге.

В новом составе не будет вице-мэра Леонида Печатникова, который ранее отвечал за социальный блок. Его уход, как объясняет Собянин связан с переходом на другую работу — по данным «Ведомостей», либо в Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, либо в Городскую клиническую больницу им. С.П. Боткина.

Вместо него назначена Анастасия Ракова, которую «Ведомости» называют «правой рукой» Собянина. Она начала работать с Собяниным еще в 1998 году в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа, где тот был председателем думы. Позднее Ракова работала во всех структурах, где был Собянин, и в 2006 году вслед за ним переехала в Москву.

Вместо Раковой, главой аппарата мэра будет Наталья Сергунина. На ее места заместителя по экономике был назначен Владимир Ефимов, которого Собянин охарактеризовал как «молодого современного способного человека».

Собянин в блоге пишет о том, что причиной для ухода Печатникова было то, что «чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил». Однако источники «Ведомостей» в мэрии называют другие факторы.

Один собеседник говорит о недовольстве москвичей его реформами в сфере образования и здравоохранения (так, он перевел школы на «нормативно-подушевое финансирование», когда объем финансирования зависит от количества детей). Другой же источник называет главной причиной — разногласия с Анастасией Раковой, из-за которой в 2013 году из мэрии пришлось уйти заместителю мэра по экономическим вопросам Андрею Шаронову.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования. В 22 регионах страны выбирали губернаторов (еще в четырех глава избирается голосованием в парламенте), в 16 — выбирали новые составы местных заксобраний. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы столицы с результатом в 70% голосов.