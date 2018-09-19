Драматурга Николая Коляду приговорили к 1,5 годам ограничения свободы после ДТП

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил драматурга, режиссера и художественного руководителя «Коляда-Театра» Николая Коляду к 1,5 годам ограничения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Коляда будет обзяан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции каждый месяц. Как уточняет Ura.ru, он не сможет покидать Екатеринбург и Свердловскую область, ездить на гастроли без разрешения инспекции и покидать квартиру в ночное время.

Его обвинили в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровья человеку по неосторожности (ч. 1 ст. 264 УК РФ). По информации прокуратуры, Коляда частично удовлетворил гражданский иск: в пользу потерпевшего с драматурга взыскали 200 тысяч рублей.

В июле 2017 года Коляда ехал по дублеру Сибирского тракта с превышением скорости на 10 км/ч. Он не заметил движущийся по его стороне автомобиль при перестроении в левый ряд. В машину драматурга въехал водитель, который получил компрессионный перелом грудных позвонков.

Николай Коляда — актер, писатель, драматург и театральный режиссер. С 2001 года он возглавляет «Коляда-Театр» в Екатеринбурге. В октябре 2017 года его филиал, «Театр новых пьес», открылся в Москве. Коляда является обладателем международной премим имени К. С. Станиславского (1998).