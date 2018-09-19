ФСИН оценила в 16 миллиардов рублей улучшение видеонаблюдения в колониях

Окончательное оснащение камерами сотрудников и помещений исправительных учреждений, а также хранение видео сроком не менее года потребует более 16 миллиардов рублей из бюджета. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый.

По всей России ФСИН не хватает, по его словам, видеорегистраторов на почти полмиллиарда рублей (около 28 тысяч комплектов) и видеокамер для помещений почти на миллиард (около 34 тысяч штук). Вся оставшаяся сумма, около 15 миллиардов, потребуется для увеличения сроков хранения видеозаписей с камер сроком не менее года.

На 1 июля, как сообщил замдиректора ФСИН, число переносных видеорегистраторов составляло 18 тысяч комплектов, камер же было около 116 тысяч.

Однако Рудый отметил, что их внедрение в среднесрочной перспективе невозможно, а у ФСИН могут появиться дополнительные затраты: поскольку нагрузка на операторов возрастет, им придется увеличить штат.

Напомним, тема насилия над заключенными в колониях получила широкий резонанс после публикации записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии №1, попавших в распоряжение фонда «Общественный вердикт».

Видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу в СИЗО до 20 декабря находятся еще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

19 сентября было возбуждено третье уголовное дело — из-за пыток в ярославской ИК-8, куда Макарова перевели в декабре 2017 года.