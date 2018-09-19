Участникам акции памяти «Демонстрации семерых» назначили штраф в размере 20 тысяч рублей

Участников акции памяти «Демонстрации семерых» политика Леонида Гозмана и правозащитника Сергея Шарова-Делоне приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Художница Анна Красовицкая (внучка Павла Литвинова и Натальи Горбаневской) получила штраф в 15 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Тверской районный суд города Москвы.

Леонид Гозман перед оглашением приговора. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники акции обвинялись в административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

«Я думаю, что нас судят не за то, что нам инкриминируют, а за память, за то, что мы помним о людях, которые требовали свободы другим и свободы себе», — заявил в ходе заседания Гозман. Политик подчеркнул, что намерен провести повторную мемориальную акцию 25 августа 2019 года.

Леонид Гозман. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Адвокат Красовицкой Илья Уткин в свою очередь заметил: «Это все равно что приговаривать к штрафу тех, кого принимали на Красной площади в пионеры, и они пришли вспомнить о тех событиях». Защитник, кроме того, сообщил, что протокол о задержании его подзащитной был оформлен с нарушением законодательства.

Анна Красовицкая. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В свою очередь Шаров заметил, что участники «Демонстрации семерых» были реабилитированы в 1991 году, а в 1992 году правительство России принесло официальные извинения перед Чехословакией за вторжение советских войск в 1968 году. При этом само правительство никаких памятных мероприятий не проводило.

Сергей Шаров-Делоне во время оглашения приговора. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Почему в этой ситуации првительство России не провело каких-то мемориальных мероприятий, мне непонятно. Но оно должно как-то определиться: либо отозвать извинения и признать этих людей виновными, либо признать их героями, как они были признаны в Чехословакии, и по крайней мере не препятствовать проведению мемориальных мероприятий», — отметил Шаров.

Красовицкая, Гозман, Шаров-Делоне были задержаны на акции памяти, посвященной 50-летней годовщине «Демонстрации семерых». Двое последних попытались развернуть плакат «За вашу и нашу свободу», с которым демонстранты стояли 50 лет назад, но им помешали сотрудники правоохранительных органов.

Красовицкая пришла на Красную площадь с плакатом «Свободу Сенцову». По словам заявителя акции Алексея Боганцева, родственники и друзья участников «Демонстрации семерых» попытались возложить цветы к Лобному месту, но этому воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов. В памятной акции приняли участие также участники «Демонстрации семерых» Литвинов и Виктор Файнберг.

25 августа 1968 года на Красной площади состоялась «Демонстрация семерых». Тогда восемь человек вышли на Лобное место, они выступали против ввода советских войск в Чехословакию. В акции участвовали Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они развернули плакаты «За нашу и вашу свободу» и «Руки прочь от ЧССР». Акция продолжалась около пяти минут, затем ее участников задержали сотрудники КГБ.