Компания «Хабр» первой в России опубликовала статистику запросов властей о пользователях

Коллективное IT-сообщество «Хабр» (бывшее «Хабрахабр») опубликовало статистику запросов различных государственных ведомств и служб. «Роскомсвобода» сообщает, что оно сделало это первым среди российских компаний.

Опубликованнный «Хабром» отчет охватывает период с 2013 по 2018 год. Согласно нему, за это время Роскомнадзор направил в компанию 14 запросов, 12 из которых было одобрено, один оспорен и один отклонен. МВД направляло в «Хабр» 15 запросов, из которых 7 одобрили, а 8 отклонили.

«Мы изучили зарубежные практики (да-да, подобное есть у многих крупных проектов), подумали и решили, что сводная статистика об объемах запросов должна стать публичной», — отметили в компании.

В «Хабр» также обращались Федеральная служба охраны (ФСО), Следственный комитет (СК), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которую упразднили в 2016 году.

В августе социальная сеть «ВКонтакте» заявила о планах начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей на фоне массового резонанса из-за уголовных дел об экстремизме против ее пользователей.

Т.н. transparency report («отчет о прозрачности») — это статистика обращений государственных органов к компании (чаще всего за полгода), в которой раскрываются частота запросов, а также количество пользователей, которых оно касается. Эти данные позволяют пользователям оценить, насколько конкретная соцсеть взаимодействует с властями, а также общее количество требований властей в отдельной стране.

Первую подобную отчетность опубликовал Google в 2010-ом году, за ней последовал Twitter в 2012-ом году и Facebook в 2013-ом. В настоящее время свой transparancy report публикуют также Apple, Microsoft, Dropbox и другие.