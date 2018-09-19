В Хакасии решили проверить на экстремизм агитационный материал в поддержку кандидата от КПРФ

В Хакасии проверят на экстремизм агитационный материал в поддержку кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом РИА Новости рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Евгений Шевченко.

По мнению заявителей, написавших жалобу, в материале содержатся признаки незаконной агитации в пользу Коновалова.

«При этом [материал] содержит фото лиц, которые не могут участвовать в агитации, нет указания, что материалы отпечатаны за счет избирательного фонда. Избирательная комиссия направила этот материал в правоохранительные органы на предмет экстремистской направленности», — заявил Шевченко.

Он добавил, что материал издан тиражом в 100 тысяч экземпляров. По словам Шевченко, его отпечатали на одной из типографий Красноярского края.

Всего за время подготовки к второму туру выборов главы Хакасии, по данным Шевченко, поступили четыре жалобы. Член ЦИКа также сообщил, что в ночь с 18 на 19 сентября на въезде в Абакан неизвестные выставили чучела с фамилиями руководителей республики и города. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

9 сентября состоялся единый день голосования. На выборах главы Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 44,81%. Представитель от «Единой России» Виктор Зимин получил 32,42% голосов избирателей. Второй тур голосования назначили на 23 сентября.