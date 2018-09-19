Судовладелец «Палладия» заявил о задержании танкера южнокорейскими полицейскими в водах Японии

Морская полиция Южной Кореи задержала 28 августа российское судно «Палладий» в территориальных водах Японии, в 5-6 км от острова Цусима, чем нарушило международное законодательство и суверенитет Японии, говорится в письме и.о. гендиректора «Дальтранса» Cергея Федотова, которое он направил в МИД России, Госдуму и посольство Южной Кореи в России.

По словам Федотова, эту информацию подтверждают данные южнокорейской полиции, которые он получил от адвоката, а также он сам лично видел на трекере во время задержания судна, что оно вошло в японские воды.

В письме (есть в распоряжении «Новой газеты») также утверждается, что морская полиция и корейская компания Keum Sung Marine Engineering & Industries Co, которая осуществляла ремонт судна «Палладий», якобы находились в сговоре.

Федотов объяснил, что во время работ по судостроению, южнокорейская компания не установила боновое ограждение и, когда капитан «Палладия» подал сигнал об обнаруженной утечке нефтепродукта, не отреагировала на это.

«Когда разлив охватил большую площадь, появилось множество сотрудников морской Полиции, которые угрозами и шантажом пытались навязать стоимость очистных работ. Данные счета не подписывались судовладельцем, но через морскую Полицию таким счетам была предана легитимность и вынесен вердикт суда об аресте судна», — говорится в обращении.

Судовладелец также пожаловался на «аффилированность» российско-корейской переводчицы с морской полиции Южной Кореи. По словам Федотова, она оказывала давление на моряков при переводе слов полиции. Кроме того, и.о. гендиректора «Дальтранс» заявляет о наличии у него свидетельств подобных действий полиции и судоремонтных компаний в Пусане против других российских компаний, что может расцениваться, по мнению Федотова, как «рэкет».

Решение предпринимателя Андрея Андреева самовольно покинуть на судне порт Пусан без соответствующих документов Федотов объяснил чувством «глубокой безысходности под давлением и шантажом со стороны корейского исполнителя ремонтных работ».

Именно после этого отплытия, которое произошло в конце августа, береговая полиция задержала из 15 членов экипажа четырех, в том числе судовладельца Андреева приехавшего в Южную Корею. Остальным 11 морякам суд запретил выходить на берег. Согласно официальной информации, появившейся после задержания, на судне не отреагировали на требования охраны, поэтому на борт «Палладия» из вертолета высадился десант, а при задержании несколько членов экипажа оказали сопротивление.

В посольстве Южной Кореи в России «Новой газете» заявили, что пока не готовы комментировать информацию о задержании танкера в водах Японии. Пресс-секретарь посольства России в Южной Корее Даниил Чехлань не ответил на просьбу прокомментировать данное заявление (во время звонка в Южной Корее уже было 19:00 по местному времени).

Напомним, само судно было впервые задержано в Южной Корее 29 июня из-за долгов по зарплате морякам. В обращении восьми членов экипажа «Палладия» говорилось, что задержка за пять месяцев составляла 250 тысяч рублей.

После обращения морского профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственный комитет (СК) и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по зарплате была выплачена. Еще несколько человек пожаловались на то, что не могут попасть домой, при этом контракт с фирмой истек. Сам инцидент с разливом нефти произошел в мае 2018 года.