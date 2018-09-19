Глава СПЧ предложил узаконить отправку заключенных в колонии до вступления приговора в силу

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов предложил узаконить отправку в колонии лиц, которых суд первой инстанции признал виновными, но из-за обжалования приговор им не вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания СПЧ первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый сообщил, что такая практика действительно существует из-за необходимости разгрузки переполненных следственных изоляторов (СИЗО).

«На мой взгляд, то, что делает ФСИН , — это не от хорошей жизни, это паллиативное решение, оно нехорошее, но содержать людей в переполненных камерах тоже нехорошо. Самым правильным было бы создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась в обычном порядке, установленном законом порядке», — сказал Федотов. Он также отметил, что «было бы важно предусмотреть в законодательстве соответствующую норму».

Федотов сообщил, что в настоящее время в СИЗО содержатся приблизительно 25% людей, которым суд первой инстанции вынес приговор, и они ожидают его вступления в силу. «Причем среди них есть те, кто идет по делам групповым и апелляционную жалобу не подавал, но они вынуждены продолжать находиться в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, хотя они могли бы в это время находиться в колонии», — объяснил Федотов.

В июне осужденного за нападение на полицейского во время протестной акции 5 ноября в Москве Вячеслава Шатровского вывезли из СИЗО в колонию до вступления приговора в законную силу. Адвокат Константин Маркин, узнав, что его подзащитного подготовили к отправке в колонию, подал заявление на имя судьи, в котором указывалось на то, что приговор в законную силу не вступил, но 23 июня Шатровского этапировали в колонию № 5 Кировской области.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, Шатровского этапировали после того, как из суда по ошибке пришли документы о вступлении приговора в законную силу.