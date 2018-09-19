Жена арестованного главы Серпуховского района Шестуна стала депутатом сельского поселения Липицкое

Юлия Шестун, жена арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, решила стать членом совета депутатов Липицкого сельского поселения. Об этом она рассказала Интерфаксу.

«Я решила остаться членом совета депутатов в Липицком поселении, потому что там меня поддержало в два раза больше избирателей», — заявила она. По итогам голосования, она прошла также в совет депутатов сельского поселения Данковское.

9 сентября в единый день голосования прошли выборы глав и депутатов сельских поселений Васильевское, Данковское и Липицкое, а также выборы главы Серпуховского района. Им стал кандидат от «Единой России» Игорь Ермаков, набравший 40,68% голосов.

На это место претендовал находящийся в следственном изоляторе Александр Шестун. Ему отказали в регистрации на выборах — территориальная избирательная комиссия признала все собранные в его поддержку подписи недействительными.

Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году стоимостью около 62 миллионов рублей под строительство торговых центров.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным. Среди заказчиков он называет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.