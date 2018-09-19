В Нижегородской области разбился Миг-31. Пилоты катапультировались

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Нижегородской области во время учений, двое пилотов, находившихся на борту, успели катапультироваться. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

«Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться», — заявил собеседник агентства. По его словам, на борту находились двое человек: инструктор и курсант. Собеседник издания уточнил, что они уже вышли на связь.

В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. «Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники», — сказали в министерстве.

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Напомним, 3 сентября в Казачинско-Ленском районе Иркутской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли. Как уточнил представитель спасцентра, воздушное судно сильно разрушено в результате удара о землю.