В кабардино-балкарском селе Кенделен произошел межнациональный конфликт

В Кабардино-Балкарии в селении Кенделен произошли беспорядки, связанные с конфликтом кабардинцев с балкарцами. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

Как отмечает ведомство, участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы (в нем черкесы нанесли поражение войскам крымского хана) остановили на пути в населенный пункт. Неизвестные отказались выполнять требования правоохранителей, «применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем».

Согласно сообщению СК, неизвестные также призывали к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку. В ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания «Кавказский узел», Кенделен блокирован бойцами Росгвардии, а трассу Нальчик – Тырнауз перекрыли. «Кавказский узел» сообщает, что в ходе беспорядков несколько местных жителей получили травмы.

Секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева рассказала изданию, что «силовики стали скручивать местных жителей. Жители села не хотят, чтобы всадники прошли через их село. На это не было никакого разрешения». По ее словам, в результате конфликта много задержанных, их точное число пока неизвестно.

В 2008 году жители Кенделена, населенного балкарцами, также отказались пропустить участников конного похода в честь 300-летия Канжальской битвы, тогда противостояние между участниками шествия и жителями Кенделена длилось два дня.

Канжальская битва, в ходе которой кабардинцы победили войска крымского хана Каплан-Гирея, произошла в 1708 году. После нее уменьшился размер дани кабардинцев крымскому хану.