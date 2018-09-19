Концерн «Калашников» представил новую машину для защиты от «агрессивной толпы»

Концерн «Калашников» представил комплекс «Стена», которым будут пользоваться сотрудники Росгвардии для защиты от «агрессивной толпы». Информация о второй версии машины опубликована на сайте концерна.

«Стена» представляет собой модификацию грузовика КамАЗ, чья кабина обшита металлическими листами, а на стекла поставлены решетки. Вместо кузова у комплекса система, которая трансформируется в заграждение 7,5 метра длиной с небольшими отверстиями. Она переходит в рабочее состояние за три с половиной минуты.

На машине также установлены фото- и видеофиксация, стробоскоп (прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы — ред.) и средства звукового давления. При атаке с зажигательной смесью «Стена» может самостоятельно себя потушить.

По словам представителя концерна, Росгвардия получит десятки подобных комплексов. «В первую очередь, она просто разделяем агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал», — сообщил Интерфаксу представитель концерна.

В изначальной версии «Стены» присутствовал водомет, однако от него отказались «из-за излишнего травматизма».

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