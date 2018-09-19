Реальные доходы россиян в августе впервые за год снизились в годовом выражении

В августе впервые за год реальные доходы россиян снизились по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — на 0,9%. По сравнению с июлем 2018 года они также упали — на 0,3%. Об этом говорят данные Росстата.

До этого, согласно предыдущим докладам Росстата, в годовом выражении реальные доходы росли: на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале и на 0,1% в январе (если не учитывать единовременные выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам в январе 2017 года).

В июле реальные доходы также падали по сравнению с июнем — на 4,7%. Всего рост с января по август составил 2,2%. При этом, как отмечают эксперты, рост доходов происходит в несколько раз медленнее роста долгов россиян перед банками: в первом полугодии размер задолженности вырос на 9,2% и составил 13,296 триллионов рублей (в то время как рост в первом полугодии прошлого года составлял 3,5%).