Бывший кандидат в президенты Сурайкин стал зампдреседателя заксобрания Ульяновской области

Бывший кандидат в президенты и руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин занял должность заместителем председателя заксобрания Ульяновской области. Об этом говорится на сайте областного заксобрания.

По словам Сурайкина, он намерен привлекать в регион федеральные средства на строительство социальных объектов, для этого у него есть «необходимые рычаги».

Председателем Заксобрания выбран Валерий Малышев, раньше он был первым зампредседателя парламента Ульяновской области. Его замом помимо Сурайкина станет представитель от ЛДПР Дмитрий Грачев.

«Третий кандидат на должность заместителя Председателя Законодательного Собрания — Айрат Гибатдинов (КПРФ) – не набрал необходимого большинства голосов (18 «за» и 18 «против»)», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, 9 сентября в России прошел Единый день голосования. В 22 регионах страны выбирали губернаторов (еще в четырех глава избирается голосованием в парламенте), в 16 — выбирали новые составы местных заксобраний. Отметим, что на президентских выборах Сурайкин набрал 0,68% голосов.