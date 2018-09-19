В Ярославле пятерым фигурантам дела о пытках в ИК-1 продлили арест до 20 декабря

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил до 20 декабря арест фигурантам дела о пытках в исправительной колонии №1, сообщил фонд «Общественный вердикт».

Суд оставил в СИЗО старшего инспектора отдела безопасности Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Дмитрия Соловьева, замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова, а также заместителя дежурного Игоря Богданова. Из них, как отмечает фонд в своем сообщении, двое, Ефремов и Соловьев, написали явки с повинной.

Накануне суд оставил под арестом до той же даты, 20 декабря, еще четверых сотрудников ФСИН: младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Алексея Бровкина, младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности ИК-1 Руслана Цветкова, замначальника отдела безопасности ИК-8 Сардора Зиябова и начальника цеха ИК-8 Дмитрия Никитенко.

Под домашним арестом до 20 декабря также останется заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников, который сейчас проходит курс лечения. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

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Следственный комитет (СК) России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий. Их объединили в одно производство. 19 сентября фонд «Общественный вердикт» сообщил о возбуждении третьего уголовного дела — уже по факту пыток в ярославской колонии №8, куда Макарова перевели в декабре 2017 года.