Адвокат Евгения Макарова опровергла слова замдиректора ФСИН о краже видео с пытками в ИК-1

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова опровергла заявление замдиректора ФСИН Анатолия Рудыя о том, что опубликованные в «Новой газете» видеозаписи пыток в ярославской исправительной колонии №1 были украдены одним из заключенных. Ее слова передает Интерфакс.

«ФСИН оправдывается. Кражи не было. По их же заявлениям записи хранятся месяц», — заявила она журналистам, отметив, что самое первое видео она получила за три недели до его публикации (в распоряжение же журналистов оно попало за неделю до опубликования).

Ранее замдиректора ФСИН Анатолий Рудый заявил о том, что запись с видеорегистратора была украдена одним из заключенных: «Не хранили как положено, был допуск осуждённого и произошло воровство этой записи».

Напомним, видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова, датированная 2017 годом, была опубликована в «Новой газете» 20 июля. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Следственный комитет (СК) России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий. Их объединили в одно производство. 19 сентября фонд «Общественный вердикт» сообщило возбуждении третьего уголовного дела — уже по факту пыток в ярославской колонии №8, куда Макарова перевели в декабре 2017 года.

18 и 19 сентября суды Ярославля продлили меры пресечения до 20 декабря десятерым фигурантам дела о пытках в колонии (один из них, замначальника ИК-1 Иван Калашников находится под домашним арестом).