Собянин отправил в Совет Федерации представлять Москву экс-помощника Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин выбрал бывшего помощника президента России по вопросом военно-технического сотрудничества Владимира Кожина представлять исполнительную власть столицы в Совете Федерации. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте градоначальника.

До этого Кожин был отправлен в отставку с должности помощника по указу президента России Владимира Путина. Кожин также в течение 15 лет возглавлял управление делами президента, он также является вице-президентом Олимпийского комитета России.

До сентября 2018 года исполнительную власть Москвы в Совете Федерации представлял Владимир Долгих, которому в этом году исполнилось 93 года. Долгих в советское время был секретарем ЦК КПСС, а в 2007 году вошел в совет директоров «Норильского никеля».

Сенатором от законодательной ветви власти Москвы является член «Единой России» Зинаида Драгункина. Она получил полномочия 24 сентября 2014 года, и они продлятся до сентября 2019 года.