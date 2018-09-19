Еще один фигурант дела «Нового величия» попросил у Москальковой помощи в переводе под домашний арест

Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой перевести его под домашний арест. Копию письма опубликовал «Дождь».

В обращении Полетаев рассказал, что вступил в «Новое величие» не для того, чтобы «повлиять на власть» в России. «Я хотел помочь семье улучшить жилищные условия. Я рассчитывал, что через эту группу мои вопросы и просьбы быстрее дойдут до людей, которые могут их решить. Я состоял в организации “Очередники Москвы”, которая также вам знакома, и которой вы неоднократно помогали», — написал он.

Полетаев напомнил, что другим фигурантам дела — 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марие Дубовик — изменили меру пресечения. По мнению арестованного, это произошло при содействии Москальковой.

Ранее 11 сентября Дорогомиловский районный суд продлил арест до 13 декабря четырем фигурантам дела «Нового величия: Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову. Они единственные из 10 обвиняемых, кто до сих пор находится в СИЗО. После оглашения приговора Костыленков и Крюков объявили голодовку. Последний также обратился к Москальковой с просьбой в содействии с переводом под домашний арест.

Фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.»предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

«Новая газета» запустила петицию на платформе Change.org с требованием закрыть дело. Ее поддержали уже более 150 тысяч человек, среди которых телеведущий Владимир Познер, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и другие.