В ООН сообщили о гибели более 3 тысяч мирных жителей с начала конфликта на востоке Украины

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с начала конфликта на востоке Украины погибли более трех тысяч человек. Доклад УВКПЧ опубликован на сайте организации.

В управлении отметили, что с 14 апреля 2015 года по 15 августа 2018 года в Донбассе погибли 2737 мирных жителей, однако с учетом 298 погибших в авиакатастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года общее число погибших среди гражданского населения составило 3035 человек. За тот же период, по данным организации, были ранены от семи до девяти тысяч человек.

«Данные о жертвах среди гражданского населения могут быть заниженными из-за трудностей, характерных для оперативной обстановки, в частности, из-за отсутствия доступа к отдельным географическим районам в течение определенных промежутков времени», – отметили в докладе.

В ООН также сообщили, что во время отчетного периода (16 мая – 15 августа 2018 года) снижению числа жертв среди гражданского населения способствовало введение «Хлебного перемирия» с 1 июля 2018 года.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако боевые действия не прекращались, и, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в июле было зафиксировано 15 тысяч нарушений.

После этого группа договорилась о начале нового перемирия с 29 августа. Помощница полпреда самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина отметила, что дата была приурочена к началу нового учебного года в сентябре.