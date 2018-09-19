Повышение МРОТ на 117 рублей в январе 2019 года обойдется в 5 млрд рублей

На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в бюджетной сфере с 1 января 2019 года понадобится пять миллиардов рублей. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из документа следует, что расходы на повышение зарплат работников федеральных госучреждений составят 1,4 миллиарда рублей, а работников субъектов России и муниципальных учреждений — 3,6 миллиарда рублей.

Отмечается, что дополнительные расходы реального сектора экономики могут достигнуть 13,7 миллиарда рублей.

О повышении МРОТ на 117 рублей с января будущего года ранее объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно новым правилам, минимальный размер оплаты труда должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. С 1 мая 2018 года власти повысили МРОТ с 9489 до 11163 рублей.