США решили допустить российский самолет Ту-214 к полетам в рамках Договора об открытом небе

США объявили о решении сертифицировать российский самолет наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США. Официально сертификация будет предоставлена в понедельник, 24 сентября.

О том, что США заблокировали допуск самолета к наблюдательным полетам в рамках договора, 12 сентября сообщил Сергей Рыжков, глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности, который входит в Минобороны.

По словам Рыжкова, 22 из 23 государств (кроме США) подписали протокол приемки самолета при его освидетельствовании странами-участницами договора. Рыжков тогда заявлял, что своими действиями США «в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы».

Договор по открытому небу (ДОН) в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Сейчас участницами договора являются 34 страны.

В середине августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. В нем были прописаны ограничения на финансирование участия в ДОН, связанные с требованием исправления нарушений договора, в которых США обвиняет Россию.

В тексте отмечалось, что Россия должна перестать использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, а также начать объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.