В МЧС опровергли эвакуацию с избиркома во Владивостоке во время выборов. Однако информация об эвакуации есть на сайте МЧС

В МЧС России заявили, что служба не проводила эвакуацию с территориального избиркома во Владивостоке во время второго тура голосования на выборах губернатора Приморского края 17 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«После осмотра помещений, не обнаружив следов возгорания, в 08:25 (по местному времени) огнеборцы убыли в место постоянной дислокации. Прибывшие пожарные не вмешивались в работу ТИК», — говорится в сообщении.

Однако в сообщении, опубликованном на сайте МЧС от 17 сентября, говорится, что по адресу дом 94 на проспекте 100-лет Владивостока, «проведя боевое развертывание звенья газодымозащитной службы, приступили к проведению разведки и эвакуации людей из здания».

Об эвакуации из здания ТИК в Советском районе заявляли в штабе другого кандидата от КПРФ в губернаторы края Андрея Ищенко. По словам представителей, после того, как возгорания не нашли, все вернулись к своим обязанностям.

Ранее Центральная избирательная комиссия предложила признать недействительными результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье и назначить новые через три месяца. По данным ЦИКа, к 13 участкам, где могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, был ограничен доступ, что могло повлиять на результаты выборов.