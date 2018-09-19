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Дворкович подал ходатайство о привлечении к ответственности за клевету вице-президента FIDE

Спорт

 

Российский политик, кандидат на пост руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подал ходатайство в прокуратуру Швейцарии о привлечении к ответственности за клевету вице-президента организации Георгиоса Макропулоса. Об этом Дворкович сообщил в своем твиттере.

«Я буду принимать все возможные законные меры для защиты моей репутации и доброго имени. Вчера мои швейцарские адвокаты подали ходатайство в окружную прокуратуру Лозанны, чтобы привлечь к ответственности Макропулоса за клевету», — говорится в сообщении Дворковича.

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике. Он обвинил Дворковича в использовании недозволенных методов агитации и нарушении этического кодекса. Дворкович отверг все обвинения.

На пост главы FIDE претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

Теги:
дворкович, жалоба, клевета, шахматы, em
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