Дворкович подал ходатайство о привлечении к ответственности за клевету вице-президента FIDE

Российский политик, кандидат на пост руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подал ходатайство в прокуратуру Швейцарии о привлечении к ответственности за клевету вице-президента организации Георгиоса Макропулоса. Об этом Дворкович сообщил в своем твиттере.

I announced that I would take all possible legal measures to protect my reputation and good name. Yesterday my Swiss lawyers filed a petition to the D.A. office in Lausanne in order to prosecute Mr. Makropoulos for defamation. pic.twitter.com/QbiAtT3ft5 — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) September 19, 2018

«Я буду принимать все возможные законные меры для защиты моей репутации и доброго имени. Вчера мои швейцарские адвокаты подали ходатайство в окружную прокуратуру Лозанны, чтобы привлечь к ответственности Макропулоса за клевету», — говорится в сообщении Дворковича.

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике. Он обвинил Дворковича в использовании недозволенных методов агитации и нарушении этического кодекса. Дворкович отверг все обвинения.

На пост главы FIDE претендуют Дворкович, Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.