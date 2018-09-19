Петр Верзилов накануне попадания в больницу получил отчет о расследовании убийства журналистов в ЦАР

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов получил отчет о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) 10 сентября, накануне попадания в больницу. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову.

Она рассказала, что отчет о расследовании хранится на телефоне, находящимся в России, а пароль от него знает только Верзилов. Толоконникова добавила, что он «находится в достаточно нестабильном состоянии, чтобы как-то помочь в расследовании того, что произошло». Она рассказала, что с отправителем отчета Верзилов «предварительно связался месяц назад».

По словам Толоконниковой, Верзилов сообщил ей 6 сентября о получении отчета из ЦАР. «Он был очень радостен и возбужден по поводу этого отчета, потому что он тогда мне написал сообщение капслоком о том, что получили какую-то сенсационную информацию», — сказала Толоконникова, отметив, что ей известно имя человека, занимавшегося расследованием. Она не назвала его имя из соображений безопасности.

Толоконникова также сообщила «Дождю», что основной версией врачей остается отравление Верзилова сторонними веществами.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. 13 сентября сообщалось, что у него заподозрили отравление лекарствами. 15 сентября Верзилов был доставлен на лечение в Берлин.

«Новая газета» рассказала, что Верзилов должен был получить финальный отчет о расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР от иностранных специалистов в день, когда он попал в больницу.

Напомним, в июле группа журналистов — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев — отправились в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Однако 31 июля стало известно о том, что их убили.