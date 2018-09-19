В Челябинской области на шахте произошло обрушение. Один человек погиб

В Челябинской области произошло обрушение породы на золотодобывающей шахте ОАО «Южуралзолото ГК», один человек погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Обрушение произошло на глубине 850 метров, на месте обрушения находились два человека. Один из них получил травмы и был извлечен на поверхность горными спасателями в сознании, но скончался в машине скорой помощи», — сказали агентству в МЧС, уточнив, что от полученных травм скончался мужчина 1989 года рождения.

В ведомстве сообщили, что причина обрушения и его обстоятельства в настоящее время устанавливаются и что произошедшее не повлияет на работу предприятия.

В пресс-службе ЮГК агентству уточнили, что был смертельно травмирован работник подрядной организации шахты «Запад», а установлением причин обрушения будет заниматься государственная комиссия.

По данным Следственного управления Следственного комитета (СК) по Челябинской области, тело рабочего обнаружили в шахте «Центральная». Ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.