В Евросоюзе начали проверку Amazon из-за подозрения в недобросовестной конкуренции

Европейский антимонопольный регулятор проводит проверку онлайн-ретейлера Amazon на предмет недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Она сообщила, что Amazon размещает на своем сайте товары различных продавцов. Таким образом, онлайн-ретейлер мог использовать полученные данные для повышения собственных продаж и конкуренции с ними. Amazon также продает свои собственные товары, вместе с этим являясь онлайн-платформой для других продавцов.

«Мы собираем информацию по этому вопросу, и мы отправили ряд вопросов участникам рынка, чтобы полностью изучить этот вопрос», — сказала Вестагер. Она добавила, что в настоящее время проводится неофициальная проверка для полного изучения ситуации.

Amazon от комментариев Reuters отказался.

Ранее сообщалось, что рыночная капитализация Amazon превысила триллион долларов. Таким образом, он стал второй в истории компанией из США и третьей в мире компанией, стоимость которой поднялась выше триллиона долларов. До нее это удалось сделать только Apple, цена которой превысила эту сумму 2 августа. Китайская PetroChina также стоила триллион в течение нескольких часов в 2007 году.