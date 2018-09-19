Ижевский суд вынес приговор полицейским за инсценировку разбойного нападения

Ижевский суд вынес приговор двум бывшим полицейским за инсценировку разбойного нападения. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) по Удмуртии.

Следствие установило, что заместитель начальника одного из городских отделов полиции Ижевска для завышения показателей служебной деятельности решил инсценировать нападение, для чего он привлек в качестве подставного потерпевшего своего знакомого, а в качестве пособника – оперуполномоченного.

Ведомство сообщает, что в июле 2015 года бывшие полицейские задержали на одной из улиц случайного гражданина в качестве якобы совершившего разбойное нападение. Бывший замначальника подкинул ему револьвер и вещи подставного потерпевшего, на основании ложных показаний которого гражданина признали виновным в совершении разбоя с применением огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 162 УК) и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура Удмуртии сообщает, что в декабре 2017 года от одного из обвиняемых поступила явка с повинной, в которой рассказывалось о ложном доносе. Во время судебного заседания подсудимые признали вину в полном объеме, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Суд назначил бывшему замначальника отдела наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы. По данным прокуратуры, оперуполномоченного осудили на четыре года шесть месяцев колонии, по данным СК — на три года. Подставной потерпевший освобожден от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.