Футболисты ЦСКА за минуту до конца добавленного времени сравняли счет в матче Лиги чемпионов

Московский ЦСКА сыграл в ничью с чешским клубом «Виктория» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Матч, проходивший в Чехии, закончился со счетом 2:2.

В первом тайме инициативу взяли футболисты чешского клуба. Несколько раз вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спас ворота, но на 29 минуте матча игрокам «Виктории» удалось открыть счет: Михал Крменчик сделал точный удар после розыгрыша штрафного. В ответ армейцы провели несколько атак, но забить не сумели. В конце первого тайма Крменчик вновь поразил ворота ЦСКА, сделав удар с 11-метровой отметки после подачи из глубины поля.

После перерыва инициативу перехватили игроки ЦСКА. Через пять минут после начала тайма им удалось отправить мяч в ворота соперника – это сделал Федор Чалов после подачи с левого фланга в штрафную.

В последние десять минут игры два гола ЦСКА засчитаны не были. В первый раз Марио Фернандес отправил мяч в ворота, столкнувшись с футболистом «Виктории», но гол отменил арбитр. Через несколько Тимур Жамалетдинов поразил ворота головой в падении, но оказался в положении «вне игры».

За минуту до конца добавленного времени армеец Никола Влашич сравнял счет, пробив пенальти.

Накануне московский «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3.

Напомним, что ЦСКА попал в группу G Лиги чемпионов вместе с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой».