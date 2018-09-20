СК начал проверку нарушений во время второго тура выборов губернатора Приморья

Следственный комитет (СК) по Приморскому краю начал доследственную проверку нарушений во время второго тура выборов губернатора региона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки», — рассказал представитель СК.

Ранее сотрудник крайизбиркома в Приморье Наталья Камаева сообщила, что избирательная комиссия получила более 200 жалоб и обращений после второго тура выборов главы региона. Как отмечала председатель ЦИК России Элла Памфилова, большинство из них связано с вбросом бюллетеней, изменением данных в протоколах и подкупом избирателей.

Сообщалось, что доступ к 13 участкам, где могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, был ограничен, что могло повлиять на результаты выборов. Так, на одном из участков территориальной избирательной комиссии (ТИК) МЧС проводило эвакуацию после сообщения о возгорании. Позднее в ведомстве отвергли эту информацию, заявив, что пожарные не вмешивались в работу ТИК, а возгорания не обнаружили.

Ранее Памфилова предложила отменить результаты второго тура выборов губернатора Приморья и назначить новые через три месяца не позднее 16 декабря. По итогам последнего голосования кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко после обработки 99% бюллетеней незначительно обошел своего соперника Андрея Ищенко (КПРФ), хотя тот прежде лидировал. Оба участника обвинили друг друга в подтасовках результатов и фальсификации выборов.