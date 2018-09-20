Избирком Приморья отменил результаты второго тура выборов главы региона

Избирательная комиссия в Приморском крае отменила результаты второго тура выборого губернатора региона по рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, сообщает Интерфакс.

За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии.

«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными», — заявила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

После этого кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что обжалует в суде решение избиркома: «Мы планируем проводить народные сходы на центральной площади Владивостока. Потом перейдем в судебную плоскость, чтобы отменить это решение».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила отменить результаты второго тура выборов и назначить новые через три месяца не позднее 16 декабря. По итогам последнего голосования кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко после обработки 99% бюллетеней незначительно обошел своего соперника Андрея Ищенко, хотя тот прежде лидировал. Оба участника обвинили друг друга в подтасовках результатов и фальсификации выборов.

Большое количество нарушений — вброс бюллетеней, изменение данных в протоколах и подкуп избирателей — отмечала и Памфилова. В приморском избиркоме сообщали о более 200 жалоб и обращений, поступивших после второго тура. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нарушений.