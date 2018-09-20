The Telegraph опубликовала список кандидатов на пост премьер-министра Великобритании вместо Терезы Мэй

Газета The Telegraph опубликовала попавшую в распоряжение редакции служебную записку с именами возможных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, который в данный момент занимает Тереза Мэй. В документе говорится, что Комитет 1922 (парламентская группа Консервативной партии) предложит ей «уйти в отставку вскоре после марта 2019 года», когда Великобритания планирует выйти из Европейского союза.

MPs have been sharing the memo between themselves as they continue to discuss the Prime Minister's replacement.https://t.co/hRAAhk7RtY — The Telegraph (@Telegraph) September 19, 2018

В списке кандидатов, обнародованном газетой, значатся экс-министр по делам «Брексита» Дэвид Дэвис, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, министр финансов Филлип Хэммонд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, лидер Палаты общин Андреа Лидсом и другие. Всего в досье 15 претендентов на пост премьера.

Рядом с фамилиями каждого сделаны комментарии с оценками шансов кандидатов. Так, экс-глава МИДа Борис Джонсон является «фаворитом букмекеров», но при этом отмечается, что «наиболее вероятный претендент никогда не выигрывает» (цитата по «Коммерсанту»). А министр иностранных дел Джереми Хант — «темная лошадка, держится рядом с лидерами и обходит их на повороте», следует из документа.

Ранее телеканал «Би-би-си» со ссылкой на источник сообщал, что около 50 членов Европейской исследовательской группы, которая работает на правящую Консервативную партию, обсудили, как и когда можно заставить Терезу Мэй уйти в отставку. Недовольство парламентариев вызвали планы премьер-министра оставить Великобританию в зоне свободной торговли с Евросоюзом после выхода из Еврозоны.

В июле Великобритания опубликовала план так называемого «мягкого Брексита», предполагающего обоюдный доступ товаров на рынки: они должны будут пройти лицензирование только в одной стране (в Англии или стране-участнице Евросоюза), чтобы иметь возможность продаваться на обоих рынках.