По делу о похищении певца Авраама Руссо арестовали бывшего водителя Тельмана Исмаилова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца до 17 ноября Владимира Гусакова, бывшего водителя экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, по делу о похищении певца Авраама Руссо.

Как сообщает Интерфакс, его обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Гусаков свою вину отрицает. Он считает, что его причастность к преступлению не доказана. Аналогичную позицию высказал на суде прокурор.

По делу о похищении Руссо задержан племянник Исмаилова Заур Марданов. Ранее ему продлили арест на 72 часа. Марданову инкриминируют то же преступление, что и Гусакову. Он отвергает все обвинения.

Тельман Исмаилов фигурирует в деле, однако обвинения ему не предъявлены. В данный момент он находится в международном розыске. В 2017 году бизнесмена заочно арестовали по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, в 2004 году Исмаилов, по версии следствия, пытался склонить Руссо к совместной концертной деятельности. Для этого через своего племянника он организовал похищение, самого певца избили. Из показаний Руссо следует, что похищением занимались охранники бизнесмена.